В Каунасе с моста упала молодая женщина

 
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Ugniagesiai gelbėtojai.
Ugniagesiai gelbėtojai.
ФОТО: LNK

В пятницу рано утром читатель портала Kas vyksta Kaune поделилась информацией из одной группы в социальной сети фейсбук. В информации сообщалось о том, что к Каунасе с моста упала женщина. Эту информацию подтвердил Главный комиссариат полиции Каунасского округа.

Каунасским пожарным-спасателям 12 января, в 04.24 ч. сообщили, что на Западной объездной дороге, около Лампеджяйского моста была замечена молодая женщина, которая нуждается в помощи.

По данным пожарных-спасателей, когда они приехали на место происшествия, женщины там не было, полиция проверяла поступившую информацию.

Журналисты портала Kas vyksta Kaune связались с полицией. Полицейские подтвердили, что ночью было получено сообщение о том, что в Каунасе с моста упала молодая женщина (2001 г.р.)

Сейчас пожарные-спасатели ищут ее. В поисках используют дрон.

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