В Каунасе с дороги съехал и врезался в дерево автомобиль

По предварительным данным, 12 марта, в 13 ч. поступило соглашение о том, что на ул. Чарпю, в Каунасе, за виадуком на магистрали A1, у поворота на Палямонас, с дороги съехал и перевернулся автомобиль, в нем могут быть зажаты люди.
Автомобиль врезался в деревья, стоит вертикально. Звонивший сказал, что в машине могут быть зажаты люди. По данным пожарных-спасателей, в ДТП попал автомобиль VW.
Пожарные-спасатели вытаскивали водителя из авто.
На место происшествия выехали врачи и полиция.
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