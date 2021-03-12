aA
Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что в Каунасе с дороги съехал и врезался в дерево автомобиль.
В Каунасе с дороги съехал и врезался в дерево автомобиль
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, 12 марта, в 13 ч. поступило соглашение о том, что на ул. Чарпю, в Каунасе, за виадуком на магистрали A1, у поворота на Палямонас, с дороги съехал и перевернулся автомобиль, в нем могут быть зажаты люди.

Автомобиль врезался в деревья, стоит вертикально. Звонивший сказал, что в машине могут быть зажаты люди. По данным пожарных-спасателей, в ДТП попал автомобиль VW.

Пожарные-спасатели вытаскивали водителя из авто.

На место происшествия выехали врачи и полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Во время массовой вакцинации жители сами должны будут регистрироваться на прививку (100)

Надеются, что массовая вакцинация в Литве начнется в...

Коронавирус в Литве: 355 новых случаев, скончались 7 человек (4)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев...

СОГГ: все въезжающие в Литву заранее позаботились о необходимых документах (8)

Все путешественники, которые организованно прибывают...

Глава Центробанка Литвы: надо пересмотреть всю налоговую систему (2)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас сказал,...

"Delfi Главное": почему в Литве жить хорошо, а заработать миллион легче, чем украсть? (172)

"Литовцы лучше, чем о себе думают. Особенно молодежь....