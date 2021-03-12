В Каунасе с дороги съехал и врезался в дерево автомобиль

По предварительным данным, 12 марта, в 13 ч. поступило соглашение о том, что на ул. Чарпю, в Каунасе, за виадуком на магистрали A1, у поворота на Палямонас, с дороги съехал и перевернулся автомобиль, в нем могут быть зажаты люди.

Автомобиль врезался в деревья, стоит вертикально. Звонивший сказал, что в машине могут быть зажаты люди. По данным пожарных-спасателей, в ДТП попал автомобиль VW.

Пожарные-спасатели вытаскивали водителя из авто.

На место происшествия выехали врачи и полиция.