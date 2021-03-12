В Каунасе пьяный военный за рулем уехал с места ДТП

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12 марта, в 1.30 ч., в Каунасе, на перекрестке ул. С.Жукауско и К.Шкирпос столкнулись автомобили Mercedes Benz E280 (водитель 1992 г.р.) и BMW X5, водитель которого с места происшествия уехал, но был задержан.
Полиция информировала, что подозреваемый - нетрезвый (1,84 промилле) военный Литовской армии (1997 г.р.). Подозреваемого допросили.
Начато расследование.
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