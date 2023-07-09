В Каунасе пьяный водитель BMW без прав врезался в столб

О ДТП в полицию сообщили в 23.30 ч. Очевидцы ДТП зафиксировали, как около магазина, круговом перекрестке проспектов В.Кревес и Прамонес, водитель не справился с управлением BMW и врезался в столб.
Удар был очень сильным, автомобиль серьезно поврежден. В организме водителя 1988 г.р. было 2,38 промилле алкоголя. У водителя нет прав на вождение.
Врачи увезли в больницу двоих человек, в машине находилась пассажирка. Пострадала женщина 1987 г.р.
Водитель уже попадал в поле зрения полиции, это не первое нарушение на его счету.
Ведется расследование.