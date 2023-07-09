В Каунасе пьяный водитель BMW без прав врезался в столб

В Каунасе около полуночи пьяный водитель на BMW врезался в столб. По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что есть пострадавшие, на место происшествия выехала полиция и скорая. На месте выяснилось, что водитель не только пьян, но и без прав на вождение.