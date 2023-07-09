09 июля 2023 г. 11:27

В Каунасе пьяный водитель BMW без прав врезался в столб

 
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ФОТО: Facebook / Kur stovi policija Kaune

В Каунасе около полуночи пьяный водитель на BMW врезался в столб. По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что есть пострадавшие, на место происшествия выехала полиция и скорая. На месте выяснилось, что водитель не только пьян, но и без прав на вождение.

О ДТП в полицию сообщили в 23.30 ч. Очевидцы ДТП зафиксировали, как около магазина, круговом перекрестке проспектов В.Кревес и Прамонес, водитель не справился с управлением BMW и врезался в столб.

Удар был очень сильным, автомобиль серьезно поврежден. В организме водителя 1988 г.р. было 2,38 промилле алкоголя. У водителя нет прав на вождение.

Врачи увезли в больницу двоих человек, в машине находилась пассажирка. Пострадала женщина 1987 г.р.

Водитель уже попадал в поле зрения полиции, это не первое нарушение на его счету.

Ведется расследование.

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