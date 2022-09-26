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Каунасская полиция разыскивает пропавшего без вести Габриэлюса Кучинскаса (2006 г.р.).
В Каунасе пропал подросток: в четверг ушел из школы после уроков и исчез
© Kauno apskrities VPK nuotr.

Несовершеннолетний ушел из дома в Каунасе, на ул. Юрбарко в школу 22 сентября, в 7.30 ч. и после уроков исчез.

Приметы: рост 176 см, спортивного телосложения, волосы короткие, темные, на молодом человеке были темные брюки, синяя куртка, с собой был темный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба связаться с полицией по номерам 8700 60680 или 112 или по эл. почте viktorija.palioniene@policija.lt.

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