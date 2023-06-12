В Каунасе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

По данным ДПОС, в 1.35 час. поступило сообщение полиции о том, что на пересечении двух проспектов – Тайкос и Йонаса Басанавичюса – перевернулся полицейский автомобиль, могут быть пострадавшие.
По прибытии на место происшествия выяснилось, что столкнулись две машины, а полицейский автомобиль перевернулся и упал на крышу. Аккумуляторы автомобилей Kia Optima и Volkswagen Transporter были отключены. Во время ДТП из автомобиля вытекло масло, распространение загрязняющих веществ было остановлено с помощью сорбентов.
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