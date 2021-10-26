В Каунасе произошла массовая авария: столкнулись 6 автомобилей

По этой причине образовались пробки.
Около 7.05 час. утра полиция получила сообщение о том, что на дороге A1 в сторону Вильнюса столкнулись шесть автомобилей – Jeep, Skoda, Audi, VW Sharan, Skoda и VW Touareg. Водители машин были трезвыми.
По предварительным данным, причиной аварии стало скользкое дорожное покрытие.
Полиция призывает жителей обращать внимание на изменение условий дорожного движения по причине снижения температуры ночью, из-за чего покрытие виадуков и мостов по утрам может быть скользким. Она также призывает выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.
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