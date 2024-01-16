В Каунасе продолжаются поиски пропавшей в пятницу студентки

16 января полиция информировала журналистов Delfi, что поиски пропавшей продолжаются. В среду снова будут обращаться за помощью к пожарным-спасателям.
Служба пожарной безопасности и спасения информировала, что сегодня их о помощи не просили, а 15 января они осматривали Неман.
Пожарные-спасатели с 14 до 17 ч. искали в реке двоих утопленников – студентку и молодого человека.
Сообщается, что осмотрели 10 км левого и правого побережий реки, но утопленников не нашли.
Delfi напоминает, что Каунасским пожарным-спасателям 12 января, в 04.24 ч. сообщили, что на Западной объездной дороге, около Лампеджяйского моста была замечена молодая женщина, которая нуждается в помощи. По данным пожарных-спасателей, когда они приехали на место происшествия, женщины там не было, полиция проверяла поступившую информацию.
Каунасская полиция подтвердила, что ночью поступило сообщение о том, что с моста в Каунасе упала молодая женщина (2001 г.р.).
Выяснилось, что перед этим пропавшая оставила прощальное письмо в социальной сети Facebook. Она писала, что столкнулась с жестокими насмешками и унижениями. В этом она обвинила четырех человек (троих молодых людей и молодую женщину).
Полиция подтвердила Delfi, что в течение часа после появления прощального письма они получили очень много сообщений о возможном несчастье, полиция реагировала немедленно.
Молодую женщину искали с пятничного утра, поиски проводились и в выходные дни. Полиция проверила записи видеокамер, которые находятся на пути от общежития к мосту.