В воскресенье Delfi выяснил, что в воскресенье поиски младенца продолжились.
Каунасская полиция информировала, что на месте происшествия, около Моста трех девушек (где было обнаружено тело молодой женщины), с 7-8 ч. продолжаются поиски младенца. Полиция осматривает окрестности с помощью дрона.
По словам представителя полиции, в субботу также использовали дрон для осмотра Панемунского леса и окрестностей, в поисках участвовали полицейские с собаками.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что с 9.03 ч. 11 сентября в поисках участвуют и водолазы. Они ищут тело младенца на дне реки.
Напомним, что в субботу сообщалось, что в Каунасе пропала молодая женщина (1995 г.р.) с 5-дневным младенцем. Женщина ушла из дома в Каунасе, на ул. Биржишку 10 сентября, в 00.30 ч. и не вернулась. В субботу было обнаружено тело женщины, младенца еще не нашли.
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