aA
В субботу в Каунасе, на проспекте Тайкос, находившаяся за рулем BMW женщина спровоцировала аварию. Несмотря на то, что женщина ехала с двумя детьми, стиль вождения был крайне небезопасным. Это видно на видео, опубликованном Reidas TV.
Перестраиваясь с первой полосы на вторую, водитель заблокировала другой BMW, затем бросила обратно на первую полосу, где столкнулась с другим автомобилем.
К счастью, люди не пострадали. Водители заполнили декларации о ДТП.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Кащюнас: на польско-белорусской границе произошла крайне опасная эскалация (118)
"Прошлой ночью на польско-белорусской границе...
Изменения в списке пораженных коронавирусом стран: в зеленой зоне осталась только Мальта (1)
По состоянию на понедельник, 15 ноября, в зеленой зоне...
Где взять деньги? Дыры в бюджете, продажа алкоголя, легализация проституции (13)
Если правительство решает, что можно снизить...
Коронавирус в Литве: 1433 новых случая и 19 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1433 новых случая...
Виктор Воронцов. Вот как я помогаю найти работу в Литве (8)
Я очень много участвую в дискуссиях в ФБ с людьми,...