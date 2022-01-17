В Каунасе приехавшим по вызову полицейским мужчина угрожал оружием

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в пятницу, в 18.55 ч. полиция сообщила, что им нужна помощь для проникновения в квартиру на ул. Пранцузу. Выяснилось, что в квартире находится вооруженный мужчина.
На место происшествия вызвали и сотрудников антитеррористического отряда "Арас", однако двери выламывать не пришлось, мужчина сам их открыл.
Каунасская полиция сообщила, что 14 января, в 18.11 ч., полиция приехала по вызову на ул. Пранцузу. Сообщалось о бытовом конфликте. Когда приехала полиция, мужчина (1968 г.р.) пригрозил им оружием, сказал, что откроет стрельбу, если они попытаются попасть в квартиру.
После переговоров полицейским удалось попасть в квартиру и задержать подозреваемого. В квартире был обнаружен газовый револьвер.
Начато расследование.
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