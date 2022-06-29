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Каунасцы зафиксировали ДТП, во время которого столкнулись два автомобиля, один из них – автомобиль каршеринговой компании CityBee Toyota.
В Каунасе после ДТП сбежал водитель CityBee
© kaunas.kasvyksta.lt

"Citybee находится во дворе дома на ул. Ково 11-осёс, водитель сбежал, пострадавших нет", – писал очевидец происшествия.

Дежурный ГКП Каунасского округа информировал, что в 20.20 ч. поступило сообщение о том, что автомобиль Toyota повредил автомобиль Audi.

По предварительным данным, виновник ДТП с места происшествия сбежал.

В Каунасе после ДТП сбежал водитель CityBee
© kaunas.kasvyksta.lt

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