В Каунасе после ДТП сбежал водитель CityBee

"Citybee находится во дворе дома на ул. Ково 11-осёс, водитель сбежал, пострадавших нет", – писал очевидец происшествия.
Дежурный ГКП Каунасского округа информировал, что в 20.20 ч. поступило сообщение о том, что автомобиль Toyota повредил автомобиль Audi.
По предварительным данным, виновник ДТП с места происшествия сбежал.
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