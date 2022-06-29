В Каунасе после ДТП сбежал водитель CityBee

"Citybee находится во дворе дома на ул. Ково 11-осёс, водитель сбежал, пострадавших нет", – писал очевидец происшествия.

Дежурный ГКП Каунасского округа информировал, что в 20.20 ч. поступило сообщение о том, что автомобиль Toyota повредил автомобиль Audi.

По предварительным данным, виновник ДТП с места происшествия сбежал.