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Каунасская полиция интенсивно ищет двух сбежавших из дома девочек: Энрику Рачайте (2007 г.р.) и Гисте Густайте (2007 г.р.). Девочки ушли из дома в Каунасе, на ул. Аникшчу, 25 октября и до сих пор не вернулись.
Gustė Gustaitė ir Enrika Račaitė
Gustė Gustaitė ir Enrika Račaitė
© Kauno aps. VPK

Похоже, девочки готовились к побегу и сейчас скрываются.

"Однако на дворе осень, девочек поджидает немало опасностей, они могут находиться как в Каунасе, так и в других городах", – сказала прокурор Дайва Будрене.

Приметы Рачайте: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч, глаза синие.

На девочке было розовое пальто, синие джинсы, черные ботинки.

Приметы Густайте: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы до плеч, темные. На ней были темные джинсы, черная куртка, могла быть кофта от спортивного костюма, зеленые солдатские ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, полиция просит звонить по номерам 8 700 64935, 112 или писать на эл. почту justina.danilaite@policija.lt.

Прокурор не исключает, что девочки могли постричься или перекрасить волосы.

Данных о том, что они могли уехать за границу, нет, но такую версию также не исключают.

Известно, что девочки взяли с собой теплую одежду, палатку и лекарства.

Enrika Račaitė
Enrika Račaitė
© Kauno aps. VPK

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