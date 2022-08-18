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Каунасская полиция успокаивала пенсионера, угрожавшего своей жене. У мужчины было два оружия.
Kulkos, šūviai
Kulkos, šūviai
© Shutterstock nuotr.

17 августа, в 19.00 ч. в Каунасе полиция выезжала на ул. А.Мицкявичаус, сообщалось о семейном конфликте.

Выяснилось, что 75-летний мужчина угрожает своей 73-летней супруге. Буян был пьян (2,26 промилле).

В квартире полиция обнаружила револьвер Alfa 620. Второе оружие было найдено в машине, которая стояла в гараже - это газовый пистолет Umarex Champion. Оба оружия изъяла полиция.

Мужчину увезли в ночлежный дом. Ведется расследование.

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