17 августа, в 19.00 ч. в Каунасе полиция выезжала на ул. А.Мицкявичаус, сообщалось о семейном конфликте.
Выяснилось, что 75-летний мужчина угрожает своей 73-летней супруге. Буян был пьян (2,26 промилле).
В квартире полиция обнаружила револьвер Alfa 620. Второе оружие было найдено в машине, которая стояла в гараже - это газовый пистолет Umarex Champion. Оба оружия изъяла полиция.
Мужчину увезли в ночлежный дом. Ведется расследование.
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