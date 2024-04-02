В Каунасе полицейские изъяли у агрессивного мужчины незаконно хранившееся огнестрельное оружие.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, около 18:20, в Главный комиссариат полиции Каунасского округа поступило сообщение о том, что в Каунасе, на улице Лапкальне, дома находится нетрезвый агрессивный 68-летний мужчина.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли у мужчины незаконно хранившееся огнестрельное оружие Perfecta Mod с тремя патронами калибра 8 мм в магазине.

По факту незаконного хранения оружия начато досудебное расследование.