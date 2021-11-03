В Каунасе погибла выпавшая из окна женщина

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2 ноября, в 07.40 ч., к Каунасе, на пр. Тайкос, во дворе дома обнаружили тело женщины (1940 г.р.) без внешних следов насилия.
По предварительным данным, женщина выпала из окна.
Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти покойной.
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