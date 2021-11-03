По предварительным данным, женщина выпала из окна. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти покойной.

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Скопировать ссылку В Каунасе погибла выпавшая из окна женщина Ссылка скопирована



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