2024.10.17 07:24

В Каунасе погибла упавшая с моста девушка

 
ru.DELFI.lt
Kaune nuo tilto nukrito žmogus
Kaune nuo tilto nukrito žmogus
ФОТО: „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai

16 октября вечером читатели портала Kas vyksta Kaune заметили полицию и пожарных-спасателей у моста Трех Девушек, в районе Гричюпис – с моста упал человек.

На фото видно, что полицейских, врачей и пожарных-спасателей собралось много. Еще один читатель портала сообщил, что на месте работают и сотрудники Службы общественной безопасности.

Информацию о том, что с моста упал человек, подтвердил и Главный полицейский комиссариат Каунасского округа.

Информация поступила в 20.28 ч.

По данным полиции, упавшая с моста девушка не выжила.

По данным полиции, девушке было около 20 лет, ее личность пока не установлена.

Ведется расследование.

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