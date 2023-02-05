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Транзитный поезд сбил человека в Каунасе.
В Каунасе поезд Москва-Калининград насмерть сбил мужчину
© Facebook / Kur stovi policija Kaune

Департамент полиции сообщает, что в воскресенье около 10.06 утра поступило сообщение о трагическом происшествии.

Уточняется, что в Каунасе на 4-м километре железной дороги Палемонас-Рокай транзитный поезд Москва-Калининград насмерть сбил мужчину.

Личность погибшего устанавливается.

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