В Каунасе поезд Москва-Калининград насмерть сбил мужчину

Департамент полиции сообщает, что в воскресенье около 10.06 утра поступило сообщение о трагическом происшествии.

Уточняется, что в Каунасе на 4-м километре железной дороги Палемонас-Рокай транзитный поезд Москва-Калининград насмерть сбил мужчину.

Личность погибшего устанавливается.