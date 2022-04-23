По данным полиции, 22 апреля, около 15.30, в Каунасе, на ул. В. Путвинскё, произошло столкновение автомобиля VW Jetta, за рулем которого находился водитель 1989 г.р., с мопедом, которым управлял несовершеннолетний (2006 г.р.). Водитель мопеда с травмами доставлен в медучреждение.

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Скопировать ссылку В Каунасе подросток на мопеде попал в аварию, понадобилась помощь медиков Ссылка скопирована



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