В Каунасе подросток на мопеде попал в аварию, понадобилась помощь медиков

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В пятницу днем в центре Каунаса, на улице В. Путвинскё, произошло столкновение мопеда и легкового автомобиля. Полиции сообщили, что из-за аварии блокировано движение транспортных средств.
По данным полиции, 22 апреля, около 15.30, в Каунасе, на ул. В. Путвинскё, произошло столкновение автомобиля VW Jetta, за рулем которого находился водитель 1989 г.р., с мопедом, которым управлял несовершеннолетний (2006 г.р.).
Водитель мопеда с травмами доставлен в медучреждение.
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