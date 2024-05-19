В Каунасе плавание на байдарке едва не закончился трагедией

"Мужчины на байдарке попали в беду", - в субботу около 21.37 сообщил читатель новостному порталу "Kas vyksta Kaune".

Как видно на присланном мужчиной видео, плывущие на байдарке не преодолели сильное течение Нямунаса под "Зеленым" железнодорожным мостом и находящимися там камнями.

В субботу вечером сотрудники полиции, пожарные и медики бросились им на помощь. Как отмечается в сводке Каунасского противопожарно-спасательного управления, в субботу в 18.54 поступило сообщение, что в Нямунасе, на проспекте А. Юозапавичюса, тонут два человека.