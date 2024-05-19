2024.05.19 20:28

В Каунасе плавание на байдарке едва не закончилось трагедией

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
В субботу вечером каунасец увековечил неудачное путешествие на байдарке. Пожарные вытащили из Нямунаса двух человек.

"Мужчины на байдарке попали в беду", - в субботу около 21.37 сообщил читатель новостному порталу "Kas vyksta Kaune".

Как видно на присланном мужчиной видео, плывущие на байдарке не преодолели сильное течение Нямунаса под "Зеленым" железнодорожным мостом и находящимися там камнями.

В субботу вечером сотрудники полиции, пожарные и медики бросились им на помощь. Как отмечается в сводке Каунасского противопожарно-спасательного управления, в субботу в 18.54 поступило сообщение, что в Нямунасе, на проспекте А. Юозапавичюса, тонут два человека.

Два человека объяснили, на мелководье в реке Нямунас плавали на байдарке и после удара о камни байдарка разбилась. Пожарные на моторной лодке доставили людей на берег и передали медикам.

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