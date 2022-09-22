В Каунасе около ТЦ Mega в тоннеле застрял грузовик

"Важно! Только что застрял грузовик на въезде в Megа. Это место со стороны Вильнюса к тоннелю, к ТЦ Megа. Проехать невозможно и дорога освободиться нескоро", – поступило сообщение в 11.33 ч.
На месте происшествия работает полиция. Дежурный ГКП Каунасского округа сказал, что, по предварительным данным, участник ДТП - только грузовик.
В сообщении сказано, что грузовик не прошел под виадуком, повредил лампы в тоннеле.
По данным полиции, в ДТП люди не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Кстати, грузовики застревают в этом тоннеле не в первый раз.
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