В Каунасе ограбили популярную среди знаменитостей студию красоты, владелец недоумевает и просит помощи общественности

Кража произошла в час ночи. В ходе нее в помещение студии ворвался вор и было украдено большое количество волос для наращивания. По словам Г. Армале, самым большим сюрпризом стало то, что грабителя интересовала не роскошная косметика для волос, популярная и широко рекламируемая инфлюенсерами, и не качественные приспособления для укладки волос, а именно пряди волос, предназначенные для наращивания .

„Зачем они понадобились вору – огромная загадка. Но я уверен, что скоро мы узнаем ответ. Мы восстановим ущерб и я верю, что вора мы обязательно найдем - это только вопрос времени“, - говорится в пресс-релизе владельцы студии Elitera.