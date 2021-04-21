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В Каунасе обнаружены тела двух человек, сообщает полиция.
В Каунасе обнаружены тела двух человек
© Shutterstock nuotr.

20 апреля в 19.18 ч., в Каунасе, на ул. Каралгирё, в доме, обнаружено тело мужчины (1955 г.р.) с раной в области головы.

В тот же день в 19.20 ч. в Каунасе, на Радвиленском шоссе, в доме было обнаружено тело женщины (1936 г.р.) с синяком на лице.

Эксперты выясняют обстоятельства смерти женщины.

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