В Каунасе обнаружено тело молодой женщины

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 12 марта, в 22.35 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Гележинё Вилко, девушка не открывает двери своей подруге, может быть, у нее проблемы со здоровьем.
Пожарные-спасатели с балкона на 7 этаже спустились на балкон 6 этажа и попали в квартиру. Они открыли двери полицейским и врачам.
В квартире была обнаружена молодая женщина (1990 г.р.) без признаков жизни.
Обстоятельства ее смерти выясняет полиция. Начато расследование.
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