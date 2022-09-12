Представитель Главного комиссариата Каунасского округа Реда Зараускене в понедельник утром сказала Delfi.lt, что поиски младенца вдоль реки и в воде продолжаются, поскольку было обнаружено детское полотенце-плед, в который, вероятно, был завернут малыш.

Полиция снова обратилась за помощью к каунасским пожарным-спасателям, которые выслали водолазов для дальнейших поисков.

В субботу в Литве сообщили о том, что пропавшая ночью в Каунасе молодая женщина с младенцем была найдена в реке Неман (Нямунас). В субботу водолазы искали в реке тело младенца, но тщетно.

В воскресенье поиски продолжались весь день, однако младенца не нашли.

Напомним, что в субботу сообщалось, что в Каунасе пропала молодая женщина (1995 г.р.) с 5-дневным младенцем. Женщина ушла из дома в Каунасе, на ул. Биржишку 10 сентября, в 00.30 ч. и не вернулась. В субботу в 14.20 ч. было обнаружено тело женщины, младенца еще не нашли.

Обстоятельства смерти женщины выясняет полиция.