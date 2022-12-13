В Каунасе обнаружено тело малолетней девочки

Департамент полиции сообщает, что 12 декабря, в 19.20 ч. в Каунасе, в доме на ул. Драугистес, обнаружено тело 13-летней девочки.

По предварительным данным, на теле внешних следов насилия не обнаружено.

Обстоятельства смерти ребенка выясняет полиция.