aA
В Каунасе в доме было обнаружено тело малолетней девочки, которая скончалась при неясных обстоятельствах.
В Каунасе обнаружено тело малолетней девочки
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Департамент полиции сообщает, что 12 декабря, в 19.20 ч. в Каунасе, в доме на ул. Драугистес, обнаружено тело 13-летней девочки.

По предварительным данным, на теле внешних следов насилия не обнаружено.

Обстоятельства смерти ребенка выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Первая поездка на поезде из Вильнюса в Варшаву: что ждет, какие неудобства, и к чему надо готовиться

12 часов и 40 минут– столько длилась первая, спустя...

Исторически снежные зимы в Литве: сегодня все не так уж и плохо

Сообщения о снегопаде и вызванных стихией неудобствах...

Из-за обильного снега коммунальщики не могут вовремя вывезти мусор

Из-за больших сугробов мусоровозы не могут подъехать к...

Метель из Литвы не уйдет, ожидается еще одно неприятное явление

Во вторник циклон немного сдвинется на север. Ночью...

Парламент Литвы намерен принять закон о десоветизации общественных пространств

Во вторник парламент Литвы планирует проголосовать по...