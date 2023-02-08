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Расследование было начато после того, как криминалисты Мариямпольской полиции получили информацию о большом количестве амфетамина.
В Каунасе обнаружена нелегальная лаборатория по производству амфетамина
© Kauno prokuratūros nuotr.

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Номеда Урбонавичене на пресс-конференции сказала, что подозрения в хранении большого количества наркотиков с целью их распространения были предъявлены троим каунасцам, их возраст – от 41 до 59 лет.

Все подозреваемые уже попадали в поле зрения правоохраны за кражи, вымогательство имущества и мошенничество к крупном масштабе. В ноябре в Каунасе был задержан каунасец с 4 кг амфетамина. В январе задержаны еще двое каунасцев с 2 кг этого наркотика.

Подозреваемые свою вину не признают и с полицией не сотрудничают.

Представитель ГКП Мариямпольского округа Эдгарас Харисовас сказал, что амфетамин в больших количествах привозили в Мариямпольский и другие округа, даже в места лишения свободы.

В общей сложности конфисковано 6 кг амфетамина. По данным полиции, на черном рынке его цена больше 100 000 евро.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок 10-15 лет.

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