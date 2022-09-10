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Каунасская полиция разыскивает пропавшую без вести Раймонду Канчелкене (1995 г.р.) и ее младенца. Женщина ушла из дома в Каунасе, на ул. Биржишку 10 сентября, в 00.30 ч. и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы темные, на ногах у нее были спортивные ботинки, одета женщина была в черную блузку и брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Канчелкене и ее младенца, или располагает другой ценной информацией, просьба звонить по номеру 8700 60 600 или 112.
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