Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы темные, на ногах у нее были спортивные ботинки, одета женщина была в черную блузку и брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Канчелкене и ее младенца, или располагает другой ценной информацией, просьба звонить по номеру 8700 60 600 или 112.