В Каунасе неизвестные порвали и подожгли литовский флаг

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6 июля в Каунасскую полицию поступило сообщение о том, что неизвестные порвали и подожгли литовский флаг.
Сообщалось, что 6 июля в период с 6.20 до 9 ч. в Каунасе, на ул. Шаркувос, с многоквартирного дома неизвестные сорвали и подожгли литовский флаг.
Полиция выявляет подозреваемых.
Начато расследование по 127 ст. УК ЛР, нарушителям грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.
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