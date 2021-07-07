В Каунасе неизвестные порвали и подожгли литовский флаг

Сообщалось, что 6 июля в период с 6.20 до 9 ч. в Каунасе, на ул. Шаркувос, с многоквартирного дома неизвестные сорвали и подожгли литовский флаг.

Полиция выявляет подозреваемых.

Начато расследование по 127 ст. УК ЛР, нарушителям грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.