В Каунасе найдено тело жестоко избитой женщины

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Klaipėdos aps. VPK
30 сентября каунасскую полицию врачи скорой вызвали на ул. Студенту в общежитие. Там было обнаружено тело жестоко избитой женщины.

Департамент полиции сообщил, что 30 сентября, в 11.40 ч. в Каунасе, на ул. Студенту, в собственной квартире было обнаружено тело женщины (1970 г.р.) со следами насилия на лице.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве сожителя (1980 г.р.) женщины. Начато расследование по подозрению в убийстве.

Представитель полиции Каунасского округа Довиле Эжеринскене сказала Delfi, что полицию вызвала скорая, которая приехала на место происшествия.

Задержанный был пьян (1,2 промилле).

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