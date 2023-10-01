В Каунасе найдено тело жестоко избитой женщины

Департамент полиции сообщил, что 30 сентября, в 11.40 ч. в Каунасе, на ул. Студенту, в собственной квартире было обнаружено тело женщины (1970 г.р.) со следами насилия на лице.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве сожителя (1980 г.р.) женщины. Начато расследование по подозрению в убийстве.
Представитель полиции Каунасского округа Довиле Эжеринскене сказала Delfi, что полицию вызвала скорая, которая приехала на место происшествия.
Задержанный был пьян (1,2 промилле).
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