06 сентября 2023 г. 15:24

В Каунасе найден пропавший 10-летний мальчик

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Полиция разыскивала пропавшего в Каунасе 10-летнего мальчика. Около 15.30 ч. полиция сообщила, что ребенок найден, с ним все в порядке.

Полиция сообщала, что пропал 10-летний Йомантас Шмигельскис. В среду, 6 сентября, около 8.30 ч. он сел в автобус на ул. Юоделинес (Каунас), но в школу не приехал.

Приметы: среднего роста, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие. На мальчике был черный свитер с высоким воротником, светлые брюки, синие ботинки, у мальчика был серый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просили звонить по номерам 8 700 606 00 или 112.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии