В Каунасе найден пропавший 10-летний мальчик

Полиция сообщала, что пропал 10-летний Йомантас Шмигельскис. В среду, 6 сентября, около 8.30 ч. он сел в автобус на ул. Юоделинес (Каунас), но в школу не приехал.

Приметы: среднего роста, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие. На мальчике был черный свитер с высоким воротником, светлые брюки, синие ботинки, у мальчика был серый рюкзак.