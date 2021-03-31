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В Каунасе, на проспекте Саванорю, в ГКП Каунасского округа во время инструктажа заметили, что сотрудник (1972 г.р.) пьян (0,87 промилле).
В Каунасе на службу явился нетрезвый полицейский
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Он был отстранен от службы.

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