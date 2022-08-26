В Каунасе на рабочем месте женщина получила серьезные травмы

"Я хотел сообщить о несчастном случае. Сегодня утром женщина на рабочем месте упала с 4 м высоты и сломала позвоночник, разбила голову. Сейчас ее оперируют в Каунасской клинике. Инцидент произошел на площадке по сортировке отходов компании Ekonovus", – об этом 24 августа сообщил порталу Kas vyksta Kaune читатель.
В тот же день в редакцию об этой истории сообщила и одна читательница.
"Женщина получила очень серьезные травмы, рассечена голова, повреждены позвонки, вероятно, она не сможет ходить", – писала женщина.
По данным читательницы, пострадавшая работница Ekonovus работала в компании всего 6 дней. Женщина сказала, что причиной несчастья могло быть невыполнение требований по безопасности труда.
"Я знаю только, что так какой-то картон застревал, людям нельзя было ходить и убирать его, но они это делали постоянно. Так рассказала одна из работниц компании. Думаю, причина - постоянные нарушения правил, компания знала об этой проблеме, но ничего не делала, пока не случилось несчастье. Факт такой - новый работник увидел, как это делают другие, пошел", – предположила читательница.
Она заметила, что Ekonovus обещает пострадавшей всевозможную помощь, но считает, что этого может быть мало.
"Я думаю, о таком несчастье надо сообщать публично, чтобы компания отреагировала. Чтобы подобное не повторилось. Да, мы рады, что женщина жива. Но последствия ужасны. Я думаю, во многих компаниях есть какие-то несоблюдения безопасности труда, надо следить за этим, чтобы не происходили трагедии, ломающие людям жизнь", – сказала читать портала.
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