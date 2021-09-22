В Каунасе на рабочем месте задержан нетрезвый полицейский.

Департамент полиции сообщает, что 21 сентября, в 7.37 ч. в Каунасе, на проспекте Саванорю, был замечен нетрезвый полицейский. В организме приступившего к работе стража порядка было 1,5 промилле.

Он был немедленно отстранен от службы.