В Каунасе на Немане ушло на дно большое грузовое судно

"Мы этим не гордимся, но есть, как есть, это технический момент, судно на дне", – сказала представитель дирекции Юстина Юозапоне.
По ее словам, глубина в порту, где затонуло судно - 3 м. Судно Narva длиной 50 м, это самоходная баржа. Принадлежит она дирекции.
Баржу на зиму разместили в Каунасском зимнем порту, рядом с другими судами.
"Баржу не эксплуатировали с конца августа. Судно затонуло, потому что лед пробил его корпус", – сказала Юозапоне.
Работы по поднятию баржи запланированы на весну, когда это позволят погодные условия.
"Дирекция гарантирует, что ситуация под контролем. Судно Narva опасности не представляет, загрязнений нет. Топлива в нем нет. Масло также слито. Компания сделала все возможное для того, чтобы избежать загрязнения", - сказано в сообщении дирекции.
Бывший министр охраны окружающей среды, депутат Кястутис Мажейка узнал об этом инциденте от рыбаков и поделился фотографией затонувшего судна в фейсбуке.
"Уже не первую неделю в Немане на дне находится одна из трех литовских барж. Это не какая-то лодчонка в болоте, это баржа АО "Дирекция внутренних водных путей" с маслом, горючим, которые в реке не стоят на месте... Но все молчат, ждут, когда весенне половодье унесет загрязнения", – писал депутат.
Юозапоне сказала, что инспекторов охраны природы об этом инциденте информировали. Был составлен акт.
На самом деле в инспекцию информация попала только тогда, когда на место приехал Мажейка - 2 февраля.
Департамент охраны окружающей среды указал Delfi: "Сообщение о затонувшей барже поступило 2 февраля, инспекторы осмотрели судно, визуально загрязнений не обнаружили. 5 февраля был проведен повторный осмотр, тогда обнаружили небольшое нефтяное пятно. Были взяты пробы на анализ. Место, где находится затонувшее судно, огорожено абсорбирующими нефтяные загрязнения бонами. Сейчас ждут результата анализа и письменных объяснений дирекции".