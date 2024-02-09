В Каунасе на Немане ушло на дно большое грузовое судно

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Kęstučio Mažeikos nuotr.
Kęstučio Mažeikos nuotr.

25 января в порту Дирекции внутренних водных путей на ул. Раудондварё, в Каунасе, на Немане ушло на дно судно Narva. Об этом стало известно только через две недели, информация сразу не была предана огласке.

"Мы этим не гордимся, но есть, как есть, это технический момент, судно на дне", – сказала представитель дирекции Юстина Юозапоне.

По ее словам, глубина в порту, где затонуло судно - 3 м. Судно Narva длиной 50 м, это самоходная баржа. Принадлежит она дирекции.

Баржу на зиму разместили в Каунасском зимнем порту, рядом с другими судами.

"Баржу не эксплуатировали с конца августа. Судно затонуло, потому что лед пробил его корпус", – сказала Юозапоне.

Работы по поднятию баржи запланированы на весну, когда это позволят погодные условия.

"Дирекция гарантирует, что ситуация под контролем. Судно Narva опасности не представляет, загрязнений нет. Топлива в нем нет. Масло также слито. Компания сделала все возможное для того, чтобы избежать загрязнения", - сказано в сообщении дирекции.

Бывший министр охраны окружающей среды, депутат Кястутис Мажейка узнал об этом инциденте от рыбаков и поделился фотографией затонувшего судна в фейсбуке.

"Уже не первую неделю в Немане на дне находится одна из трех литовских барж. Это не какая-то лодчонка в болоте, это баржа АО "Дирекция внутренних водных путей" с маслом, горючим, которые в реке не стоят на месте... Но все молчат, ждут, когда весенне половодье унесет загрязнения", – писал депутат.

Юозапоне сказала, что инспекторов охраны природы об этом инциденте информировали. Был составлен акт.

На самом деле в инспекцию информация попала только тогда, когда на место приехал Мажейка - 2 февраля.

Департамент охраны окружающей среды указал Delfi: "Сообщение о затонувшей барже поступило 2 февраля, инспекторы осмотрели судно, визуально загрязнений не обнаружили. 5 февраля был проведен повторный осмотр, тогда обнаружили небольшое нефтяное пятно. Были взяты пробы на анализ. Место, где находится затонувшее судно, огорожено абсорбирующими нефтяные загрязнения бонами. Сейчас ждут результата анализа и письменных объяснений дирекции".

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