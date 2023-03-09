"Может, горожанам будет интересно… вчера два с половиной часа мы ждали полицию. Ехали по первой полосе между переходом на кольцевой около ул. Р.Калантос и Т.Масюлиса, 2. Образовался огромный затор. Три раза звонили, полиция не приехала. Но самое худшее – идет дождь в виде банок с вареньем… 8 марта, в 14.16 ч., может, были свидетели? Наверное, специально бросили из окна или с балкона многоквартирного дома. Пока виновника не нашли, ущерб – около 300 евро, водитель напуган", – писал очевидец.

Дежурный ГПК Каунасского округа подтвердила, что 8 марта, в 14.25 ч. поступило сообщение о том, что банка с вареньем, которую, видимо, выбросили из многоквартирного дома, попала в ветровое стекло грузовика Iveco, стекло разбито.

Полиция, кажется, нашла виновного. В оной из квартир дома находился один ребенок (2011 г.р.). Полиция начала расследование по факту преднамеренной порчи имущества.