В Каунасе на контрабанде попались белорусы и литовец

Пограничники 15 ноября на окраине Каунаса во дворе одного дома заметили четырех мужчин, которые из тайника в днище микроавтобуса Fiat Ducato выгружали в стоявший рядом автомобиль Škoda Praktik контрабандные сигареты.
У микроавтобуса были немецкие номера, легковой автомобиль зарегистрирован в Литве. Пограничники задержали подозреваемых. Выяснилось, что это 23-, 35- и 36-летние граждане Беларуси и 35-летний каунасец.
Белорусы находились в Литве на законных основаниях.
По предварительным данным, в общей сложности обнаружено 11 493 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями.
После допросов подозреваемых оставили под стражей. Ведется расследование. Подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.
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