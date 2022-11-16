В Каунасе на контрабанде попались белорусы и литовец

Пограничники 15 ноября на окраине Каунаса во дворе одного дома заметили четырех мужчин, которые из тайника в днище микроавтобуса Fiat Ducato выгружали в стоявший рядом автомобиль Škoda Praktik контрабандные сигареты.

У микроавтобуса были немецкие номера, легковой автомобиль зарегистрирован в Литве. Пограничники задержали подозреваемых. Выяснилось, что это 23-, 35- и 36-летние граждане Беларуси и 35-летний каунасец.

Белорусы находились в Литве на законных основаниях.

По предварительным данным, в общей сложности обнаружено 11 493 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями.

После допросов подозреваемых оставили под стражей. Ведется расследование. Подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.