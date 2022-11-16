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Пограничники задержали в Каунасе троих белорусов и литовца, которые доставали из тайника на дне автомобиля и грузили в другой автомобиль контрабандные сигареты.
В Каунасе на контрабанде попались белорусы и литовец
© MKT

Пограничники 15 ноября на окраине Каунаса во дворе одного дома заметили четырех мужчин, которые из тайника в днище микроавтобуса Fiat Ducato выгружали в стоявший рядом автомобиль Škoda Praktik контрабандные сигареты.

У микроавтобуса были немецкие номера, легковой автомобиль зарегистрирован в Литве. Пограничники задержали подозреваемых. Выяснилось, что это 23-, 35- и 36-летние граждане Беларуси и 35-летний каунасец.

Белорусы находились в Литве на законных основаниях.

По предварительным данным, в общей сложности обнаружено 11 493 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями.

После допросов подозреваемых оставили под стражей. Ведется расследование. Подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.

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