В Каунасе на автовокзале было обнаружено тело иностранца

"На Каунасском автобусном вокзале какая-то суматоха и лежит покойник, которого накрыли с головой, есть ли тут связь с закрытием железнодорожного вокзала?" – писал читатель портала в 20.59 ч.
По его словам, тело находилось в помещении автобусного вокзала.
По данным дежурного Каунасской полиции, в 19.50 ч. было получено сообщение о том, что на автовокзале в Каунасе обнаружено тело мужчины. По данным полиции, скончался иностранец. На теле внешних следов насилия не обнаружено.
Полиция заверила, что этот инцидент никак не связан с тем, что происходило на железнодорожном вокзале (напомним, что там из-за найденного подозрительного предмета был введен план "Щит", эвакуированы пассажиры и остановлено движение поездов).
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