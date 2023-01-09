В Каунасе мужчина сутки не мог выйти из автомобиля

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Каунасским пожарным-спасателям сообщили, что мужчина сутки не может выбраться из автомобиля. Помощь вызвал сосед.
По данным пожарных-спасателей, в 17.45 ч. позвонил мужчина и сказал, что в Каунасе, на проспекте В.Кревес, в машине уже сутки сидит его сосед.
По словам звонившего, сосед не может открыть машину. Пожарные-спасатели на самом деле обнаружили в автомобиле Volvo мужчину.
Они выбили окно в машине и передали мужчину в руки врачей.
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