В Каунасе мужчина избил и сдал в полицию печально прославившегося извращенца

"Этого гражданина сегодня поймали, когда он посадил в свою машину 12-летнюю девочку… Отец обнаружил и избил", – сообщалось в фейсбуке под видео.

Представитель полиции Реда Зараускене сказала Delfi, что похожий инцидент был, но обстоятельства иные.

На самом деле известного извращенца с 15-летней девочкой в машине заметил прохожий, который учинил суд Линча.

"20 февраля, в 18.30 ч. в Каунасе, на проспекте Прамонес, был замечен автомобиль Ford, водитель (1975 г.р.) которого приехал на бензоколонку с несовершеннолетней (2007 г.р.). Его опознал мужчина (1981 г.р.), после чего ударил Ульвидаса, задержал и вызвал полицию", – рассказала Зараускене.

Полиция отвезла Ульвидаса в больницу. Пока расследование не начато, но полиция собрала материалы для возбуждения двух расследований.

Во-первых, полиция будет выяснять, не совершил ли Ульвидас преступление по 153 ст. УК ЛР (развращение лица младше 16 лет).

Однако суд Линча в Литве также вне закона, поэтому мужчину, напавшего на Ульвидаса, могут призвать к ответственности за нарушение общественного порядка (284 ст. УК ЛР).

Полиция отметила, что у девочки, которая была в машине Ульвидаса, и мужчины, который избил и сдал в полицию подозреваемого, разные фамилии.

Очевидец, которого цитируют журналисты телеканала tv3.lt, сказал, что Ульвидаса опознал мужчина, дочь которого ранее пострадала от рук извращенца. Мужчина встал на защиту девочки, в скором времени на бензоколонку приехали и ее родители, которые вызвали полицию.

47-летний Ульвидас прославился, когда победил в риэлти-шоу "Вызов в деревне", а потом оказался в центре внимания, когда его обвинили в развращении большого числа девочек. Его обвиняли в том, что он устраивал для девочек экскурсии, во время которых танцевал для них голый.

Кроме того, он в социальной сети фейсбук рассылал свои фотки в стиле ню. Кроме того, у него в компьютере обнаружили немало порнографии с участием детей до 16 лет.

В 2018 г. суд приговорил его к 12 месяцам лишения ограничения свободы за развращения лица младше 16 лет, несмотря на то, что прокурор просила лишить его свободы на 4,5 года.

Сейчас суд еще рассматривает другое дело о развращении несовершеннолетнего лица.