Сообщалось, что в 21.13 на улице Брастос в канализацию провалилась собака.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что помочь нужно не только четвероногому, но и его хозяину.

Мужчина и собака упали в канализацию, глубина которой примерно 10 метров. Их успешно достали.