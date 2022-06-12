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В субботу вечером каунасские пожарные-спасатели получили сообщение о провалившихся в канализационный колодец мужчине и его питомце.
Kanalizacija
Kanalizacija
© Vilniaus vandenys nuotr.

Сообщалось, что в 21.13 на улице Брастос в канализацию провалилась собака.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что помочь нужно не только четвероногому, но и его хозяину.

Мужчина и собака упали в канализацию, глубина которой примерно 10 метров. Их успешно достали.

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