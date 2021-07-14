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В социальных сетях распространяют видео, на котором зафиксирован полуголый мужчина в центре Каунаса, на аллее Лайсвес.
В Каунасе молодой человек прилюдно мастурбировал
© DELFI montažas

На видео видно, что на лавочке сидит мужчина и демонстрирует свой половой орган.

Девушки, которые сделали видео, были в шоке, поскольку полуголый мужчина мастурбировал. Очевидцы хотели вызвать полицию.

Delfi связался с представителем каунасского комиссариата Гинтаре Жулите.

Она сказал, что в полицию сообщение о таком нарушении не поступало, поэтому ни об инциденте, ни о нарушителе ей ничего не известно.

По данным полиции, за подобное нарушение общественного порядка грозит штраф в размере 30-140 евро.

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