В Каунасе - лобовое столкновение автомобилей, пострадали три человека

Читатели портала Kas vyksta Kaune в 17 ч. сообщили, что ДТП произошло на пути к кольцу VI форта, столкнулись автомобили Opel и Toyota. На видео видно, что последний оказался на встречной полосе.

Пока нет данных о том, были ли водители трезвыми.

Видео можно найти здесь.