В Каунасе - лобовое столкновение автомобилей, пострадали три человека

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В пятницу вечером в Каунасе на ул. Р.Калантос произошло серьезное ДТП. Автомобили столкнулись лоб в лоб, по данным полиции, в больницу доставили троих пострадавших.
Читатели портала Kas vyksta Kaune в 17 ч. сообщили, что ДТП произошло на пути к кольцу VI форта, столкнулись автомобили Opel и Toyota. На видео видно, что последний оказался на встречной полосе.
Пока нет данных о том, были ли водители трезвыми.
Видео можно найти здесь.
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