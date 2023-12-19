В Каунасе из-за пожара не работает Департамент миграции: клиентов направляют в другие города

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
В Каунасском отделении Департамента миграции во вторник утром произошел пожар, сообщает ведомство. Поэтому работа департамента приостанавливается на две недели, до 2 января.

"Гражданам Литвы, резервировавшим визиты в Каунасе, рекомендуется обратиться в любой из ближайших отделов обслуживания клиентов по всей стране. Гражданам иностранных государств рекомендуется выбирать адаптированные для их обслуживания отделения Департамента миграции в Мариямполе, Алитусе или Вильнюсе", - говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что пожар произошел в здании, принадлежащем Turto bankas, по адресу пр. А. Юозапавичяус 57, в помещении которого на условиях аренды работает Каунасское отделение Департамента миграции.

По предварительным данным, внутри помещения загорелся электрощит, помещение задымилось, пожар повлек и другие убытки. Открытого огня нет, но пожарным пришлось демонтировать часть внутренней стены для поиска дополнительных источников возгорания, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожар был локализован до начала рабочего дня, в помещении не было клиентов, сотрудники Департамента миграции не пострадали.

Причину возгорания будут выяснять пожарные специалисты.

Убытки устанавливаются.

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