aA
В субботу, в 15.18 ч. по номеру 112 поступило сообщение о пожаре в Каунасе, на проспекте Короля Миндаугаса, 49, ТЦ Akropolis, горела крыша. Охрана эвакуировала покупателей и работников.
По предварительным данным, пострадавших нет. Читатель портала kaunas.kasvyksta.lt сообщил, что сработали сирены, поэтому покупателей эвакуировали.
Сообщается, что пожар возник на кухне ресторана Guacamole.
Работа ТЦ была возобновлена в 18 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Омикрон" распространяется в 3-5 раз быстрее "дельты": надо поспешить с принятием мер (108)
Врач-эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что "омикрон"...
Профессор Чаплинскас: штамм "омикрон" - особенный (85)
В среду в Литве подтвердили два первых случая...
С понедельника вернувшихся из-за границы ждут перемены (31)
С 20 декабря к числу пораженных коронавирусом стран...
Ремонт каунасской елки после пожара обошелся недешево (14)
Каунасский муниципалитет подсчитал нанесенный во...
Цены на услуги частных водителей поражают: почти 20 евро за 6 км (55)
Почти 20 евро за 6 км - такую цену за услуги Bolt в четверг...