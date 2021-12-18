aA
В субботу, в 15.18 ч. по номеру 112 поступило сообщение о пожаре в Каунасе, на проспекте Короля Миндаугаса, 49, ТЦ Akropolis, горела крыша. Охрана эвакуировала покупателей и работников.


По предварительным данным, пострадавших нет. Читатель портала kaunas.kasvyksta.lt сообщил, что сработали сирены, поэтому покупателей эвакуировали.

Сообщается, что пожар возник на кухне ресторана Guacamole.

Работа ТЦ была возобновлена в 18 ч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

"Омикрон" распространяется в 3-5 раз быстрее "дельты": надо поспешить с принятием мер (108)

Врач-эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что "омикрон"...

Профессор Чаплинскас: штамм "омикрон" - особенный (85)

В среду в Литве подтвердили два первых случая...

С понедельника вернувшихся из-за границы ждут перемены (31)

С 20 декабря к числу пораженных коронавирусом стран...

Ремонт каунасской елки после пожара обошелся недешево (14)

Каунасский муниципалитет подсчитал нанесенный во...

Цены на услуги частных водителей поражают: почти 20 евро за 6 км (55)

Почти 20 евро за 6 км - такую цену за услуги Bolt в четверг...