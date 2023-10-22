В Каунасе из-за подозрительного предмета было остановлено движение поездов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kas vyksta Kaune
В воскресенье вечером из Каунасского вокзала были эвакуированы люди. Причина - обнаружен странный предмет. На место происшествия выезжали сотрудники антитеррористического отряда "Арас".

Об эвакуации сообщил в социальных сетях пресс-секретарь "Литовских железных дорог" Александр Зубряков.

"Из-за этого инцидента на некоторое время было остановлено движение поездов, возможны опоздания", – указал он.

Информация об опасности не подтвердилась, поэтому после 20 ч. пассажирам разрешили вернуться в здание, движение поездов было возобновлено.

Из-за информации об опасном предмете были остановлены 11 поездов на маршрутах Вильнюс-Каунас, Каунас-Вильнюс, Мариямполе-Каунас, Каунас-Мариямполе, Каунас-Кибартай. Пассажиров, ехавших из Вильнюс в Каунас пересадили на автобус, остальные поезда могли продолжить свой путь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии