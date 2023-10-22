В Каунасе из-за подозрительного предмета было остановлено движение поездов

Об эвакуации сообщил в социальных сетях пресс-секретарь "Литовских железных дорог" Александр Зубряков.
"Из-за этого инцидента на некоторое время было остановлено движение поездов, возможны опоздания", – указал он.
Информация об опасности не подтвердилась, поэтому после 20 ч. пассажирам разрешили вернуться в здание, движение поездов было возобновлено.
Из-за информации об опасном предмете были остановлены 11 поездов на маршрутах Вильнюс-Каунас, Каунас-Вильнюс, Мариямполе-Каунас, Каунас-Мариямполе, Каунас-Кибартай. Пассажиров, ехавших из Вильнюс в Каунас пересадили на автобус, остальные поезда могли продолжить свой путь.
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