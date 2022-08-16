В Каунасе из-за ДТП перекрыт въезд в город

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Во вторник после обеда в Каунасе, на ул. Ашигалё, из-за ДТП был перекрыт въезд с дороги A1 в Эйгуляй. Водители сообщили о заторе.
"Затор от поворота с автострады в Эйгуляй", – сообщали в 14.35 ч. в группе Kas vyksta Kaune.
На фото видно, что в ДТП участвовали три транспортных средства: троллейбус, Renault и Mercedes-Benz.
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