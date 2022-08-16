aA
Во вторник после обеда в Каунасе, на ул. Ашигалё, из-за ДТП был перекрыт въезд с дороги A1 в Эйгуляй. Водители сообщили о заторе.
В Каунасе из-за ДТП перекрыт въезд в город
© Facebook

"Затор от поворота с автострады в Эйгуляй", – сообщали в 14.35 ч. в группе Kas vyksta Kaune.

На фото видно, что в ДТП участвовали три транспортных средства: троллейбус, Renault и Mercedes-Benz.

В Каунасе из-за ДТП перекрыт въезд в город
© Facebook

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Ездившим в Москву соратникам Палецкиса депутаты придумали серьезное наказание (1)

Ездившим в Москву за российским солнцем соратникам...

Министр энергетики: третий этап либерализации рынка электроэнергии будет отложен минимум на год

Министр энергетики Дайнюс Крейвис утверждает, что...

Разочарованные Палангой литовцы едут на латышский курорт

Лучший курорт в странах Балтии - Лиепая, так говорят...

Эфир Delfi с русской писательницей Людмилой Петрушевской

Гостья эфира Delfi – Людмила Петрушевская , русский...

Спикер Сейма Литвы: решение не выдавать визы россиянам на уровне ЕС будет адекватной реакцией на войну в Украине

Решение не выдавать туристические визы гражданам...