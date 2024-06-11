В Каунасе из сейфа Почты Литвы украли деньги

Как сообщило Каунасское противопожарно-спасательное управление, служба безопасности прибыла в почтовое отделение, расположенное на улице Ково 11, где было сильное задымление.
В 3.19 час. от оператора службы безопасности поступило сообщение о горящем здании почты и дыме в помещении. Охранник, встречавший прибывших пожарных, пояснил, что из-за кражи из почтового отделения сработала охранная сигнализация. Пожара не было.
„Когда сотрудники полиции приехали и осмотрели помещение, была замечена взломанная дверь, а в помещении обнаружен распахнутый вскрытый сейф. В настоящий момент подсчитывается причиненный материальный ущерб, по факту кражи начато предварительное расследование – в соответствии с ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса“, – сообщила агентству Elta представитель Главного комиссариата полиции Каунасской области Реда Зараускене.
„В настоящий момент проводится расследование и выясняется точный размер ущерба. Работа почтового отделения в штатном режиме возобновится сегодня во второй половине дня. До этого некоторые клиенты направляются в ближайшие отделения Почты Литвы“, – сообщил Elta руководитель Коммуникационных проектов Почты Литвы Лукас Задарацкас.