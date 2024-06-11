В Каунасе из сейфа Почты Литвы украли деньги

Как сообщило Каунасское противопожарно-спасательное управление, служба безопасности прибыла в почтовое отделение, расположенное на улице Ково 11, где было сильное задымление.

В 3.19 час. от оператора службы безопасности поступило сообщение о горящем здании почты и дыме в помещении. Охранник, встречавший прибывших пожарных, пояснил, что из-за кражи из почтового отделения сработала охранная сигнализация. Пожара не было.